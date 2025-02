Lakers scatenati sul mercato: arriva il centro Mark Williams

I Los Angeles Lakers continuano a essere tra le squadre più attive nel mercato NBA, mettendo a segno la loro terza trade della stagione. Dopo il clamoroso arrivo di Luka Doncic, la franchigia dei Lakers ha trovato anche il nuovo centro titolare: Mark Williams, prelevato dagli Charlotte Hornets in cambio di Dalton Knecht, Cam Reddish, una scelta al primo turno 2031 e uno scambio di pick nel 2030.

Dopo Doncic, serviva un centro

L’arrivo di Doncic dai Dallas Mavericks, in cambio di Anthony Davis, Max Christie e una scelta al primo turno 2029, ha rivoluzionato il roster dei Lakers, ma ha lasciato un vuoto importante nel ruolo di centro titolare. Jaxson Hayes ha ben figurato nel primo match post-trade (vittoria 122-97), ma non è considerato una soluzione a lungo termine per lo starting five.

Il GM Rob Pelinka aveva inizialmente dichiarato che un rinforzo nel ruolo sarebbe probabilmente arrivato in estate. Tuttavia, l’opportunità di assicurarsi Mark Williams ha convinto i Lakers ad anticipare i tempi.

Chi è Mark Williams?

Williams, 23 anni, è stato scelto con la 15ª al Draft 2022 dagli Hornets ed è attualmente alla sua terza stagione NBA. Un lungo atletico, capace di proteggere il ferro e fornire un solido contributo sotto canestro, rappresenta un innesto cruciale per una squadra che ha appena perso un difensore d’élite come Davis.

Non è ancora chiaro quando farà il suo debutto con i Lakers, ma la sua aggiunta offre una risposta immediata alla principale lacuna nel roster. Ora, con Doncic, LeBron James e Williams, i Lakers puntano a tornare competitivi nella corsa al titolo.

Leggi anche: CLAMOROSO! Jimmy Butler agli Warriors: ufficiale la maxi trade