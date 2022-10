Lakers sullo 0-4, il messaggio passivo-aggressivo di LeBron James

I Los Angeles Lakers non avevano mai iniziato una stagione regolare perdendo le prime 4 partite giocate durante l’Era Buss, iniziata nel 1979. Non era successo nemmeno quando i giallo-viola erano consapevoli di essere una delle peggiori squadre NBA. È successo in questa stagione, che dovevano provare a riscattarsi dopo la delusione della passata annata. E come se non bastasse, nemmeno il tanking potrebbe aiutarli visto che la loro scelta, se migliore di quella dei Pelicans, finirà proprio a New Orleans nell’ambito del vecchio scambio per Anthony Davis.

LeBron James, a livello di cifre, è stato insieme ad AD il migliore in questo avvio, ma non si può certo dire che abbia brillato. In questo inizio della sua 20° stagione in carriera, James sta mantenendo 25.3 punti, 10.0 rimbalzi e 7.8 assist di media. Dopo l’ultimo KO contro i Denver Nuggets, LeBron ha postato sui social un messaggio criptico dal tono passivo-aggressivo, non è chiaro riferito a chi. Probabilmente ai suoi detrattori o a chi sente non lo stia apprezzando abbastanza.

“Chissà per quanto ancora ti daranno per scontato… Vai avanti, ragazzo” ha scritto LeBron, un messaggio per sé stesso. Anche se in realtà per i Lakers sarebbe meglio invertire decisamente rotta.

