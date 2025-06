Lakers, termina l’era della famiglia Buss: franchigia venduta a Mark Walter

I Los Angeles Lakers, dopo 46 anni, cambiano proprietario: la famiglia Buss, che possedeva la franchigia dal 1979, ha deciso di vendere la maggioranza delle quota a Mark Walter, CEO della holding TWG Global, come riportato da Shams Charania. Nonostante la vendita, Jeanie Buss manterrà il ruolo di Governor.

BREAKING: The Buss family is entering an agreement to sell majority ownership of the Los Angeles Lakers to Mark Walter, the CEO and chairman of diversified holding company TWG Global, sources tell ESPN. Jeanie Buss will continue to serve in her role as Governor after the sale. pic.twitter.com/1Da6LDD7TJ — Shams Charania (@ShamsCharania) June 18, 2025

Jerry Buss comprò i Lakers nel 1979 da Jack Kent Cooke, pagandoli 67.5 milioni di dollari: una cifra altissima per l’epoca, ma d’altronde si parlava già di una delle franchigie storiche dello sport americano. I giallo-viola, che avevano vinto 6 titoli, ne hanno poi conquistati altri 11 sotto la guida della famiglia Buss.

Non è nota la cifra per la quale i Lakers verranno venduti a Walter, ma considerato che i Boston Celtics solo qualche mese fa sono stati venduti per 6.1 miliardi di dollari ci si aspetta che per i giallo-viola sarà un prezzo simile, se non superiore.

Chi è Mark Walter?

Come detto, Walter è il CEO e presidente di TWG Global, nonché fondatore e CEO della Guggenheim Partners Inc., un fondo di investimento che gestisce assets per circa 325 miliardi di dollari. Oggi Walter, nativo dell’Iowa, ha 60 anni e il suo patrimonio si stima si aggiri intorno ai 6 miliardi di dollari.

È da tempo già parecchio attivo nel mondo sportivo: è proprietario dei Los Angeles Dodgers, una delle squadre più importanti della Major League Baseball, e di 1/6 delle quote delle Los Angeles Sparks in WNBA. Possiede inoltre circa il 12% delle quote della BlueCo, una holding che controlla squadre di calcio come Chelsea e Strasburgo in Europa.

Da tempo era già azionista dei Lakers, di cui deteneva il 20% delle quote: ora invece sarà azionista di maggioranza.