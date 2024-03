Lakers, una statua per LeBron James in futuro? Secondo Gilbert Arenas non la merita

In questi giorni Gilbert Arenas sta facendo molto discutere, soprattutto a causa di alcune dichiarazioni sugli europei in NBA che avrebbero reso, a suo dire, la Lega più soft. Nel podcast che conduce con Shannon Sharpe e Chad Johnson, Nightcap Show, l’ex giocare di Wizards, Magic e Grizzlies ha detto che secondo lui LeBron James non merita una statua da parte dei Los Angeles Lakers fuori dalla Crypto.com Arena.

Qualche settimana fa i giallo-viola avevano svelato la prima di tre statue dedicate a Kobe Bryant che andranno ad unirsi alle numerose già erette fuori dal palazzetto, come ad esempio quelle di Jerry West, Magic Johnson e Shaquille O’Neal. Stando a quanto sostenuto da Arenas, James non avrebbe vinto abbastanza con i giallo-viola per meritarsi un tale onore.

“Se la sua carriera finisse oggi, di sicuro non se lo meriterebbe. Non ha vinto abbastanza coi Lakers. Deve vincere almeno un altro titolo. La statua di un giocatore che più si avvicina a LeBron per i Lakers è probabilmente quella di Shaq. O’Neal è rimasto 8 anni ed ha vinto 3 anelli. È difficile paragonarlo a: 6 anni, 8.000 punti segnati, 1 titolo, 6 volte All Star. Non è abbastanza per avere una statua a Los Angeles. Possono iniziare a mettere le scarpe se vogliono!” ha dichiarato Arenas parlando con Sharpe.

Shannon Sharpe: “Do you believe the Lakers will a build a statue for LeBron James?” Gilbert Arenas: “If his career stopped right now? Hell no. He don’t have enough accolades in the Laker uniform.” 👀 (via @NightcapShow_) pic.twitter.com/U0z7KRW0hJ — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 4, 2024

Di recente LeBron James è diventato il primo giocatore della storia NBA a raggiungere i 40.000 punti segnati in carriera, circa un anno fa era inoltre diventato il miglior marcatore All-Time della storia NBA. Entrambi i traguardi sono stati raggiunti con la maglia dei Lakers, anche se forse non sono sufficienti per ricevere una statua, forse l’onore più grande per un giocatore nel basket americano.