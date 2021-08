Lakers vecchi? Westbrook: “Faremo il c**o a questi giovani figli di p*****a”

Tra le critiche rivolte ai Los Angeles Lakers nella costruzione del nuovo roster c’è stata soprattutto quella riguardante l’età media. LeBron James a dicembre compirà 37 anni, Russell Westbrook a novembre ne farà 33 e in generale sono soltanto quattro i giocatori sotto contratto che hanno meno di 30 anni: Talen Horton-Tucker, Malik Monk, Kendrick Nunn ed Anthony Davis.

Intervenuto nel podcast di Kevin Hart, “Straight from the Hart”, però Westbrook ha voluto rispondere esplicitamente a queste critiche, lanciando un monito all’intera NBA:

“We got a team full of nice experienced vets that’s going to kick these young motherf***ing asses.”

– Russell Westbrook on people calling the Lakers an old team 👀 pic.twitter.com/AJi2K1DGzG

— Hoopsview (@hoopsview) August 19, 2021