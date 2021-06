L’Alba Berlino di Fontecchio supera il Bayern Monaco e vince il campionato

Contrariamento a quello che ci si potesse aspettare, è alla fine l’Alba Berlino a laurearsi campione di Germania. I gialloblu hanno sconfitto il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri in Gara-4, vincendo la serie 3-1. Jayson Granger è stato l’assoluto protagonista dell’ultima partita con 29 punti e 5/8 da tre punti, con l’Alba che è rimasta in vantaggio praticamente per tutto il match.

In campo in questa finale c’erano diversi italiani: da una parte Diego Flaccadori e Sasha Grant, dall’altra Simone Fontecchio. L’ex Milano e Virtus Bologna ha segnato 11 punti in 17′ in Gara-4, nei Playoff ha avuto medie di 13.7 punti e 4.9 rimbalzi.

È il decimo campionato vinto dall’Alba Berlino, il secondo consecutivo dopo quello dello scorso anno.

83 Pflichtspiele und immer noch spritzig! 🍾🍾🍾 pic.twitter.com/OQHuTajytg — ALBA BERLIN (@albaberlin) June 13, 2021

Foto: easyCredit BBL

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.