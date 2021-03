L’Alba Berlino si è assicurata una wild card biennale dall’Eurolega

L’Alba Berlino parteciperà all’Eurolega anche nei prossimi due anni: poco fa è stata proprio Euroleague a darne l’annuncio, ufficializzando l’assegnazione di una wild card biennale al club tedesco in cui milita anche Simone Fontecchio. In questa stagione l’Alba è 15° in classifica, con un record di 10-18, ma incontra tutti i criteri richiesti relativi ad esempio alle strutture. Nel 2019 i gialloblu erano tornati in Eurolega dopo qualche anno di assenza passato in EuroCup.

Oltre all’annuncio della wild card per l’Alba Berlino, Euroleague ha anche ufficializzato che Bayern Monaco e LDLC Asvel Villeurbanne avranno una licenza pluriennale, portando così a 13 il numero di club con questo tipo di licenza.

