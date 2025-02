L’All-Star Game 2025 ha dedicato POCHISSIMI minuti alle vere partite di basket

La NBA in questa stagione ha tentato di rinnovare l’All-Star Game proponendo un nuovo format: non più una partita di 48′ tra due squadre interamente composte da superstar, ma un mini-torneo con 4 formazioni partecipanti, ciascuna composta da 8 giocatori. Le partite non avevano una durata predefinita, ma terminavano non appena una delle due squadre raggiungeva o superava i 40 punti segnati. Ovviamente le difese non sono state particolarmente arcigne, il risultato è quindi stato che per disputare 3 partite (2 semifinali e la finale) sono stati impiegati poco più di 33′ effettivi.

La prima partita è durata 10.07 minuti, la seconda 12.54 e la finale 10.40: in totale quindi al basket è stato dedicato meno tempo rispetto al solito. Se vogliamo contare anche le pause durante le quali il cronometro era fermo, non si arriva comunque oltre i 42′. Un format che ha incluso più show, con ad esempio tanto spazio riservato al comico Kevin Hart o ad una challenge di Mr. Beast, che reale pallacanestro. Il tutto in oltre 3 ore di trasmissione televisiva.

Ad esempio le pubblicità hanno rappresentato circa 80 minuti delle trasmissioni, quasi il doppio di quanto siano durate le 3 mini-partite. Aggiungete i pre e post gara, il tributo a Inside the NBA di circa 9 minuti e il concerto prima della finale della durata di 6 minuti e il calcolo è completo. Ovviamente questo ha generato polemiche, visto che non era questo il tipo di cambiamento che i tifosi chiedevano ad Adam Silver per rendere l’All-Star Game di nuovo interessante.

Secondo il giornalista Kevin O’Connor, quello di quest’anno sarebbe stato il “peggior All-Star Game di sempre”. Chissà se l’anno prossimo la NBA tornerà sui suoi passi. C’è già chi parla di ulteriori novità, come ad esempio l’ipotesi di un torneo di 1vs1 con in palio 1 milione di dollari, che forse potrebbe spingere i giocatori a fare sul serio. Una cosa però è certa: la NBA non ha ancora risolto il problema di interesse intorno all’All-Star Game.

Leggi anche: Kevin Durant polemico: “All-Star Game non intrattenente? Allora cancellatelo e dateci una vacanza”