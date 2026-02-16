L’All-Star Game 2026 è stato SPETTACOLARE, e alla fine ha vinto il Team Stars

Gli scettici si sono dovuti ricredere: il nuovo format dell’All-Star Game, con tre squadre (due di statunitensi e una di stranieri) e quattro mini-partite da 12′ ciascuna, ha funzionato alla grande. A Los Angeles è andato in scena il più divertente All-Star Game degli ultimi anni, abbastanza competitivo e alla fine vinto dal Team Stars, in finale contro il Team Stripes col punteggio di 47-21.

Nella prima partita della serata, il Team Stars ha avuto la meglio su Team World addirittura dopo il supplementare (che in questo caso era la prima squadra che raggiungeva o superava i 5 punti nell’extra time). Scottie Barnes ha segnato la tripla della vittoria facendo saltare i nervi di Victor Wembanyama, concentrantissimo e desideroso di competere fino alla fine, come aveva anche preannunciato. Il francese è stato applaudito anche da Anthony Edwards per aver “settato lo standard” e aver spinto di conseguenza anche i colleghi a fare sul serio: la stessa star dei Timbwerolves, prima di ieri, si era detta dubbiosa sul fatto che un nuovo format avrebbe funzionare, ma ha dovuto ricredersi.

SCOTTIE BARNES WINS IT FOR USA STARS. USA STARS VS. USA STRIPES COMING UP NEXT ON NBC & PEACOCK 🍿 Tap to watch: https://t.co/UOPqgMKbFu pic.twitter.com/IokO8Nhvg0 — NBA (@NBA) February 15, 2026

Proprio Edwards è stato protagonista anche della rimonta del Team Stars nella seconda partita, contro il Team Stripes: qui i “giovani” hanno inseguito, rimontato ma alla fine si sono dovuti arrendere al canestro sulla sirena di De’Aaron Fox. La point guard degli Spurs, in step-back, ha consegnato il successo alla sua squadra e rimandato qualsiasi discorso di qualificazione alla finale all’ultima partita tra Team Stripes e Team World.

WILD ENDING OF USA STARS/STRIPES! ANT LAY TO MAKE IT A 2-POINT GAME.

ANT STEAL.

ANT 3 FOR THE LEAD.

FOX GAME-WINNER. USA STRIPES SECURES THE WIN 😱 pic.twitter.com/EjQ74Twq9p — NBA (@NBA) February 15, 2026

Nell’ultima partita del triangolare Kawhi Leonard ha fatto da protagonista davanti al proprio pubblico, segnando anche 11 punti consecutivi per riportare il Team Stripes in partita nonostante gli sforzi di Wembanyama (mentre Jokic e Doncic osservavano dalla panchina, tenuti a riposo dopo la prima partita per i loro recenti acciacchi fisici) e mettendo anche il game-winner a 3” dalla fine. La star dei Clippers ha chiuso con il record di serata: 31 punti su 48 di squadra con 11/13 al tiro.

KAWHI LEONARD FOR 31 POINTS 😳 USA STRIPES IS MOVING ON TO THE CHAMPIONSHIP GAME VS. USA STARS!! pic.twitter.com/8tx2wvG6dA — NBA (@NBA) February 16, 2026

In finale il Team Stars ha dominato il derby statunitense contro il Team Stripes, partendo 12-1 e vincendo nettamente grazie ai canestri di Anthony Edwards, alla fine nominato MVP di questo All-Star Game. Il punteggio potrebbe suggerire una partita meno competitiva, ma anche nella finale l’intensità non è mancata, anzi: a fare la differenza però sono state le pessime percentuali al tiro del Team Stripes, che ha chiuso con 8/31 al tiro e 4/19 da tre punti.

Un All-Star Game spettacolare

Sarà stato il nuovo format, la divisione delle squadre per nazionalità, le partite più brevi o il ruolo di Wembanyama come ambasciatore della competitività, fatto sta che l’All-Star Game di quest’anno è stato un vero successo per la NBA. Sorrisi sì, ma anche duelli, giocatori che si lanciavano sulle linee di passaggio, falli e anche un po’ di difese serie: il risultato sono state 3 (su 4) partite combattute e spettacolari, decise tutte negli ultimi possessi.

Impossibile dire se questo format funzionerà anche nei prossimi anni o se, col tempo, anche questo verrà digerito dalle superstar NBA che torneranno a prendere l’evento sottogamba. Ma quanto visto a Los Angeles fa sicuramente ben sperare per il futuro: (per ora) l’All-Star Game è salvo.