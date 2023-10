L’All Star Game tornerà alle sue origini: Est contro Ovest, e non solo

Dopo qualche anno di esperimenti, la NBA ha annunciato che per l’All Star Game di questa stagione, il 18 febbraio a Indianapolis, si tornerà al format classico. Vale a dire che in campo si affronteranno le selezioni della Eastern e della Western Conference, non più due squadre miste scelte tramite Draft.

Ma non solo: tutti i quarti dureranno 12′, compreso l’ultimo che negli anni scorsi si concludeva con il Target Score, un punteggio limite che una delle due squadre doveva raggiungere per vincere. L’All Star Game di Indianapolis finirà quindi dopo 48′, se non ci saranno supplementari, come una qualsiasi partita NBA. La squadra che vincerà ogni quarto potrà decidere a quale associazione benefica donare una somma in denaro.

Negli ultimi anni la manifestazione ha gradualmente perso interesse, nonostante i cambiamenti tentati dalla NBA. Chissà se un ritorno al passato potrà giovare alla Lega nel tentativo di rendere l’All Star Game una partita godibile.