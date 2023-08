Lamar Odom sfotte Nikola Jokic per il modo in cui balla 😂

Nikola Jokic sta vivendo la miglior estate di sempre in Serbia. Il centro dei Denver Nuggets è stato visto ballare a un concerto giovedì sera, dimostrando che la sua offseason sta andando molto bene dopo che la sua squadra ha vinto le Finals NBA del 2023. Molti hanno scherzato sulla clip di Jokic. L’ex ala dei Los Angeles Lakers, Lamar Odom, è intervenuto con un’esilarante battuta su Nikola Jokic.

“Il mio uomo gioca a palla come un fratello, ma di sicuro non balla come tale!”.

My man plays ball like a brotha, but he sure don’t dance like one! https://t.co/MsKA8ejLxC

— LAMAR ODOM (@LamarOdom) August 26, 2023