Lamar Stevens e il messaggio da parte della nonna dopo aver marcato Kawhi Leonard

Lamar Stevens non è certamente tra i nomi più altisonanti della classe Draft di quest’anno: dopo 4 anni a Penn State, è finito undrafted. I Cleveland Cavaliers gli hanno dato una chance e lui sta trovando discreto spazio nelle rotazioni di JB Bickerstaff, andando in 5 occasioni oltre i 20′ giocati e mantenendo finora 4.0 punti di media.

Mercoledì notte, Stevens con i Cavaliers ha affrontato i Los Angeles Clippers: una partita che ha visto i losangelini trionfare 121-99. Il rookie ha giocato 21′ segnando 7 punti e marcando in qualche possesso Kawhi Leonard. E a fine partita ha anche ricevuto un messaggio dolcissimo da parte di sua nonna, che stava guardando la gara: “Non posso credere che tu stia marcando Mr. Leonard. Vai avanti Lamar, ce la stai facendo”.

Lol my grandmom texted me this after watching our game and watching me play against the Clippers for the first time 😂😂😂😂❤️❤️ #MrLeonard pic.twitter.com/RsLm6Dnmud

— Lamar Stevens (@LamarStevens11) February 4, 2021