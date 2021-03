LaMarcus Aldridge e gli Spurs si accordano: è buyout

LaMarcus Aldridge non scenderà più in campo con la maglia dei San Antonio Spurs: la franchigia texana ha concesso il buyout al giocatore classe 1985, che ora sarà libero di accasarsi dove più gli aggrada, in quanto diventa automaticamente unrestricted free agent.

San Antonio Spurs are proceeding to buy out LaMarcus Aldridge in which he’ll become an unrestricted free agent, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 25, 2021

Once LaMarcus Aldridge completes a buyout with the Spurs, the Miami Heat are expected to emerge as a frontrunner to sign him, sources tell ESPN. Aldridge plans to talk with several teams before finalizing a decision. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

Come scrive Woj, i Miami Heat sono i favoriti per aggiudicarsi le prestazioni dell’ex Blazers.

