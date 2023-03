LaMarcus Aldridge ha annunciato il proprio ritiro

Qualche settimana fa si era tornati a parlare di LaMarcus Aldridge per un ultimo tentativo di trovare squadra in NBA, in particolare i Dallas Mavericks. Poi non se n’è fatto nulla e il veterano, che a luglio compirà 38 anni, nelle scorse ore ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro.

Aldridge ha ironizzato sul fatto di essersi già ritirato una volta, nell’aprile del 2021 per problemi cardiaci, salvo poi tornare in campo l’autunno successivo. Nella sua carriera L-Train è stato tra i migliori giocatori di sempre dei Portland Trail Blazers, dov’è rimasto dal 2006 al 2015 con 5 stagioni consecutive sopra i 21 punti di media. Poi altre 6 stagioni ai San Antonio Spurs, senza però mai coronare la sua carriera con un titolo NBA. Anello cercato negli ultimi due anni ai Brooklyn Nets dopo la formazione del trio Durant-Irving-Harden. Lo spazio per Aldridge sotto Steve Nash è però stato poco, e alla fine i Nets non lo hanno confermato la scorsa estate.

In 15 anni in NBA, Aldridge è stato 7 volte All Star, 2 volte nel secondo miglior quintetto All-NBA e 3 volte nel terzo.