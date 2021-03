LaMarcus Aldridge ha lasciato sul tavolo parte del suo stipendio per lasciare gli Spurs

Nelle scorse ore, appena dopo lo scoccare della trade deadline, LaMarcus Aldridge si è liberato dai San Antonio Spurs tramite buyout, divenendo free agent con qualche mese di anticipo. Sul veterano sembrano esserci molte squadre, con i Miami Heat in prima fila, ma intanto Aldridge ha rinunciato a parte del suo stipendio per lasciare la franchigia texana con la quale giocava dal 2015.

Più precisamente, Aldridge ha lasciato sul tavolo 7.25 milioni di dollari dei 24 che avrebbe guadagnato: il giocatore percepirà i restanti, e nel frattempo verrà pagato, probabilmente al minimo salariale, anche dalla sua prossima squadra.

