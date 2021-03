LaMarcus Aldridge, ipotesi ritorno a Portland con Miami e Boston sullo sfondo

Da quando i San Antonio Spurs hanno, di fatto, messo sul mercato LaMarcus Aldridge, diverse franchigie hanno iniziato a manifestare il proprio interesse.

Sul lungo dei texani si erano mossi per primi i Miami Heat ma ora sembra che ci siano almeno altre due pretendenti, come riporta The Athletic. Si tratta innanzitutto dei Boston Celtics, la cui volontà di apportare modifiche al roster prima della deadline è ormai acclarata. Per Aldridge però c’è anche un’altra suggestione come il ritorno ai Portland Trail Blazers, squadra che lasciò nel 2015 per trasferirsi a San Antonio.

Gli Spurs comunque restano alla finestra nella speranza di ottenere qualcosa in cambio di Aldridge, giocatore di 36 anni che andrà in scadenza a fine stagione. In realtà però l’ipotesi più plausibile resta quella di una transazione della parte residua del contratto, soluzione che accontenterebbe tutti: San Antonio risparmierebbe qualcosa, un’altra squadra potrebbe firmare il giocatore con un contratto di basso valore e il diretto interessato non ci rimetterebbe troppo a livello economico.

