LaMarcus Aldridge parlerà con 4 squadre appena diventerà free agent

Ieri LaMarcus Aldridge ha raggiunto un accordo per il buyout con San Antonio, rinunciando a buona parte del proprio stipendio di questa stagione pur di liberarsi. Nelle prossime ore il veterano, 35 anni, sarà free agent e secondo Chris Haynes avrà colloqui con 4 franchigie, tutte contender.

Aldridge parlerà con Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets e Miami Heat, questi ultimi secondo diverse fonti negli ultimi giorni sarebbero i favoriti per firmarlo.

March 26, 2021