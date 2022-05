LaMarcus Aldridge si propone via social a Ettore Messina per Milano

L’Olimpia Milano nel corso degli anni ci ha abituati a grandi colpi di mercato, anche dalla NBA. Un anno fa il grande ritorno di Niccolò Melli dopo l’esperienza tra New Orleans e Dallas, per fare un esempio. Ma forse un botto come sarebbe la firma di LaMarcus Aldridge negli ultimi anni non si è mai visto. Nulla di ufficiale, vogliamo tranquillizzare i tifosi biancorossi e quelli rivali. Il lungo americano dei Brooklyn Nets però ha scritto un messaggio a Ettore Messina sotto il suo ultimo post, proponendosi come prossimo “shooting big”. Ironico? Forse nemmeno tanto, visto che Aldridge nell’ultima postseason ha visto il campo ben poco e ormai va per i 37 anni a luglio.

Il contratto del lungo con i Nets è in scadenza proprio in estate, il che lo renderebbe anche un obiettivo fattibile. Ovviamente ci sarebbe poi il discorso economico: Aldridge nell’ultima stagione ha guadagnato circa 2.6 milioni di dollari, ma le sue richieste potrebbero abbassarsi alla luce dello scarso impatto a Brooklyn. Il giocatore è stato agli ordini di Messina quando quest’ultimo era assistente ai San Antonio Spurs. Sette volte All Star, Aldridge è stato uno dei migliori lunghi NBA per qualche anno, segnando 19.1 punti di media in carriera (12.9 nell’ultima stagione, uscendo però dalle rotazioni nei Playoff).