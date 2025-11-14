LaMelo Ball e la risposta che portò i Minnesota Timberwolves a scegliere Edwards

Nel mondo NBA, il processo di valutazione dei giovani talenti in vista del Draft è minuzioso, ricco di interviste, test attitudinali e approfondimenti sulla personalità dei candidati. A distanza di anni dal Draft 2020, un curioso retroscena è emerso riguardo a una delle decisioni più discusse di quella classe: perché i Minnesota Timberwolves scelsero Anthony Edwards con la prima scelta assoluta, preferendolo a LaMelo Ball, che alla fine scivolò alla #3 per gli Charlotte Hornets.

Secondo la ricostruzione di Jon Krawczynski di The Athletic al Zach Lowe Show, durante le interviste pre-Draft i Timberwolves ebbero un incontro con LaMelo Ball che non andò particolarmente bene. Tra le varie domande poste al giovane talento, ce n’era una classica, pensata per capire la visione a lungo termine del giocatore: “Dopo la tua carriera da giocatore, cosa ti immagini di fare? Quali sono le tue aspirazioni?”.

La risposta di LaMelo fu sorprendente, e forse non nel modo previsto dal front office: “Voglio diventare Presidente degli Stati Uniti”.

Le franchigie NBA cercano nei propri prospetti non solo talento cestistico, ma anche concretezza, maturità, capacità di gestione delle pressioni e chiarezza di obiettivi. La dichiarazione di LaMelo, pur innocua e perfino simpatica se presa da sola, fu probabilmente percepita dai Timberwolves come un segnale di scarsa serietà o di una visione poco realistica.

The Athletic ha sottolineato che questa non fu la ragione determinante per scartare Ball, ma fu uno dei fattori emersi nella valutazione complessiva che spinse Minnesota a virare con decisione verso Edwards, considerato più maturo e meglio allineato alle esigenze della franchigia. Ad oggi potremmo dire che la scelta si sia rivelata azzeccata, visto che Ant è già stato All-Star 3 volte e ha portato i T’Wolves avanti nei Playoff in più di un’occasione, mentre Ball, pur a causa di problemi fisici, deve ancora giocare una partita di post-season.