La NBA ha assegnato i primi riconoscimenti di “Rookie del Mese” per le due Conference. A Ovest il riconoscimento va a Tyrese Haliburton, 12ª scelta assoluta, che ha prodotto oltre 10 punti e 5 assist di media per i Sacramento Kings, riuscendo a superare sia Anthony Edwards sia James Wiseman, i primi due giocatori selezionati nello scorso Draft.

Nella Eastern Conference il premio è andato, come da pronostico, a LaMelo Ball che conferma così il suo ottimo impatto fra i pro: per la point guarda degli Charlotte Hornets 12 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di media e già una tripla doppia.

The Kia NBA Rookies of the Month for December and January! #KiaROTM

