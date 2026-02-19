LaMelo Ball fa un incidente con il suo Hammer, poi se ne va su una Lamborghini

La guida di LaMelo Ball era stata in passato già oggetto di critiche: il talento degli Charlotte Hornets era stato ripreso in varie occasioni mentre abbandonava l’arena dopo le partite immettendosi nelle carreggiate in maniera a dir poco spericolata. Nelle scorse ore, mentre Ball guidava per il centro di Charlotte, ha fatto un incidente scontrandosi con un’altra auto. Il giocatore viaggiava sul suo GMC Hummer EV Edition 1 customizzato, una delle tante vetture che possiede e che spesso sfoggia anche sui social: dell’incidente è stato pubblicato anche un video da WSOCTV. Come si vede dalle foto dell’accaduto, lo scontro non è stato affatto lieve: l’altra vettura, una KIA Sedan, è stata fortemente danneggiata e perfino l’Hammer di LaMelo, un’auto imponente, ha subito danni seri compresa la distruzione di una delle ruote anteriori.

#BREAKING Charlotte Hornets star LaMelo Ball was in a wreck Wednesday afternoon in the heart of Uptown Charlotte. pic.twitter.com/r5sJsDDeXS — WSOCTV (@wsoctv) February 18, 2026

Fortunatamente nessuno ha subito infortuni gravi, né Ball né l’altro guidatore coinvolto nell’incidente. Come riportato dal giornalista Hunter Sáenz, Ball non è rimasto molto sulla scena dell’incidente: stando a quanto dichiarato da alcuni testimoni, sarebbe sceso dall’Hammer e salito direttamente su una Lamborghini che lo ha portato via.