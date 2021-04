LaMelo Ball ha una storia con la pornostar Teanna Trump?

LaMelo Ball ha fatto notizia di recente non solo per essere il probabile rookie of the year o per essersi infortunato. Ma perché LaMelo Ball è stato visto insieme alla pornoattrice Teanna Trump dopo che Teanna aveva assistito dal vivo ad alcuni match degli Hornets. La storia sui due si è diffusa rapidamente tra i media americani.

LaMelo Ball non è estraneo ai riflettori. Ha iniziato a ottenere l’attenzione nazionale quando era in terza media, giocando accanto ai suoi fratelli Lonzo e LiAngelo alla Chino Hills High School. Suo padre ha continuamente alimentato quella fiamma agli occhi del pubblico e quindi, all’età di 15 anni, era già uno degli atleti più polarizzanti al mondo. Dopo aver trascorso del tempo in Lituania e in Australia, si è ritrovato a essere una star NBA.

Indipendentemente dalla veridicità di questi rumors, il fatto che una giovane star dell’NBA come LaMelo Ball abbia una storia con una star del cinema per adulti come Teanna Trump è un qualcosa di estremamente notiziabile. E perciò i due devono essere preparati a questo.

Fonte: fadeawayworld.net

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.