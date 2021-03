LaMelo Ball si è operato, ma c’è qualche possibilità di rivederlo in questa stagione

Nelle scorse ore LaMelo Ball si è sottoposto ad un’operazione chirurgica per rimediare alla frattura alla mano subita in una recente gara contro i Clippers: il giocatore, favorito per la vittoria del Rookie of the Year, sembrava essere destinato a saltare tutto il resto della stagione.

Secondo Shams Charania però Ball sarà rivalutato tra 4 settimane, notizie che lasciano uno spiraglio di speranza per rivederlo in campo in questa stagione, soprattutto se Charlotte continuerà così bene e sarà in lotta per i Playoff. Prima dell’infortunio, LaMelo stava mantenendo 15.9 punti, 5.9 rimbalzi e 6.1 assist di media.

Hornets rookie LaMelo Ball underwent surgery on his fractured right wrist and will be re-evaluated in approximately four weeks, leaving possibility for return this season, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.