LaMelo Ball si infortuna di nuovo a causa di un tifoso

Solo pochi giorni fa LaMelo Ball aveva fatto il proprio esordio stagionale: aveva saltato il primo mese di stagione regolare per un infortunio alla caviglia. Il suo ritorno è però durato tre partite: 15 punti contro Miami, 17 contro Orlando e poi l’infortunio nel terzo incontro contro Indiana.

La beffa è stata però che l’infortunio, alla stessa caviglia acciaccata, è arrivato nel quarto quarto dopo che Ball ha inavvertitamente calpestato il piede di un tifoso seduto in prima fila. LaMelo ha accusato subito molto dolore e nelle prossime ore saranno valutate le sue condizioni.

LaMelo was helped to the locker room after hurting his ankle. pic.twitter.com/aUUykux8Bo

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 17, 2022