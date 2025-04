L’analisi match della 25esima giornata di LBA.

Ci avviciniamo ai playoff LBA ma la lotta per le prime 8 posizioni della classifica è ancora serratissima.

Trapani, Virtus Bologna e Brescia sono appaiate a quota 34 in vetta, difficile ipotizzare chi finirà la RS al comando. La sorpresa Trento è a 32 con l’EA7 Milano, seguita da Trieste a 30 (6a posizione in solitaria). Poi la corsa a tre Tortona-Reggio Emilia-Venezia a quota 28, per soli due slot playoff disponibili. Sassari e Treviso vanno verso un finale di stagione tranquillo e senza obiettivi particolari (20 e 18), Napoli vuole completare il miracolo salvezza ed è a un passo dal farlo (16). La zona retrocessione coinvolge, per ora, Cremona e Varese a quota 14 (temporaneamente fuori), seguite da Scafati a quota 12 e Pistoia a 10.

I toscani con grandissima probabilità saluteranno la massima serie, complici anche i problemi societari persistenti; Scafati è chiamata a un’impresa titanica se consideriamo il calendario terribile che ha davanti (trasferte a Trento, Brescia e Milano; casalinghe con Treviso, Reggiana e Bologna).

Trento-Scafati è il primo match di giornata. Tra i campani esordisce il neo acquisto Luka Sakota, 24enne proveniente dal campionato finlandese (17.9 di media) chiamato al difficile compito di ereditare il peso specifico di Gray nel roster. Resta fuori dalle rotazioni Jovanovic. Trento arriva al completo, desiderosa di riscatto dopo il match casalingo perso con Brescia. Galbiati e i suoi nettamente favoriti. Palla a due ore 20.00 Sabato 5 Aprile.

Tortona tra alti e bassi rischia di esser tagliata fuori dai playoff. Sarebbe un gran peccato, considerando che da inizio stagione i leoni sono stati sempre tra le prime otto. Intanto, la partecipazione alle Final-8 di Basketball Champions League (vs Gran Canaria) potrebbe essere una forte distrazione. Arriva a domicilio Trapani, uscita sconfitta dalla trasferta di Sassari settimana scorsa, in questo girone di ritorno apparsa un po’ più vulnerabile rispetto alla macchina da guerra vista fino a Gennaio. Robinson ha ritrovato la condizione fisica ottimale; dall’altra parte in crescita Kuhse. Pronostico verso Trapani. Palla a due 20.30 Sabato 5 Aprile.

Damjon Christian lascerà Trieste a fine stagione per tornare negli USA e fare un’esperienza da head coach in NCAA (Bryant University). I friulani sono in forma smagliante e Colbey Ross potrebbe finalmente rivedere il parquet dopo le settimane di assenza. Napoli ha ruggito in maniera prepotente in questo finale di stagione, battendo franchigie del calibro di Brescia, Bologna e Milano; adesso vede la salvezza ad un passo (potrebbe bastare anche una sola vittoria nelle ultime 6). Trieste è favorita, davanti a un pubblico pronto a dare la sua spinta (previsto il sold-out). Palla a due Domenica 6 Aprile ore 17.00.

Pistoia sta per gettare la spugna. Ultima a 10 punti, pochissime speranze di far punti nelle prossime partite a causa di un roster abbastanza scarno di talento e fisicità. Nel frattempo vede allontanarsi le franchigie contenders e subisce anche il colpo psicologico. Al PalaCarrara arriva una Dinamo Sassari in crescita (settimana scorsa ha battuto Trapani), rivitalizzata dagli innesti di Thomas e Weber. Gli ospiti sono favoriti, occhio però a una prestazione di orgoglio di Pistoia. Palla a due Domenica 6 Aprile ore 17.30.

Varese ha sconfitto i fantasmi con la vittoria a Masnago contro Scafati. Adesso ci sono le condizioni per un finale di stagione in volata. Presi per mano da un Jaylen Hands da 42 punti, l’americano vorrà ripetersi nella seconda di fila in casa contro Cremona. E’ uno scontro salvezza fondamentale, perché chi la spunta potrebbe mettere una serissima ipoteca sul traguardo stagionale. Masnago è pronta alla bolgia: Varese favorita. Palla a due Domenica 6 Aprile ore 18.15.

Ettore Messina inviperito contro i suoi nel post-partita della sconfitta a Napoli. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e finire bene la RS: il rischio è qualificarsi ai play-off in una posizione scomoda. La trasferta al PalaBigi contro la Reggiana sarà complicatissima. Priftis e i suoi sono in piena lotta con Tortona e Venezia per entrare nelle prime 8 e tra le mura amiche hanno sempre effettuato buonissime prestazioni. Pronostico: Milano vincente, non può permettersi altri passi falsi. Ai box ancora Causeur, Brooks, Dimitrijevic e Nebo. Palla a due Domenica 6 Aprile ore 19.00.

Brescia ospita in casa Venezia: senza dubbio il match più equilibrato della giornata. Nessuna assenza prevista (stando a ultime news). Poeta ha già ottenuto la conferma per la prossima stagione, unitamente ad alcuni elementi del roster, a testimonianza della voglia di dar continuità al progetto. Venezia viene da 6 vittorie consecutive, ha rimesso la chiesa al centro del villaggio e vuole cavalcare l’onda. Il pronostico tende verso i padroni di casa per il fattore campo. Palla a due Domenica 6 Aprile ore 20.00.

Chiude la giornata un match abbastanza unidirezionale. La Virtus Bologna ospita Treviso al PalaFiera. I veneti sono in calo, abbastanza cullati in una situazione di classifica tranquilla e senza ambizioni ulteriori; potrebbero, inoltre, esser privi di Bowman. Bologna è in pienissima lotta, ha ormai deciso di concentrare tutte le sue energie sul campionato. E’ improbabile un risultato inaspettato. Palla a due Domenica 6 Aprile ore 17.00.

QUINTETTO DI GIORNATA – Coach: Dusko Ivanovic

Justin Robinson, Jaylen Hands, Markel Brown, Anthony Lamb, Rashawn Thomas

Panchina: Baldasso, Librizzi, Treier, Sorokas, Kamagate

