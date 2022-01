Lance Stephenson lascia Atlanta ma non la NBA: torna ai Pacers

Scaduto il suo decadale con gli Atlanta Hawks, Lance Stephenson non è stato confermato ed è tornato free agent. Per poco, però: gli Indiana Pacers hanno deciso di firmarlo con un altro decadale a causa delle molteplici assenze. Si tratta del secondo ritorno di Stephenson a Indiana, dopo che vi ha giocato dal 2010 al 2014 e poi ancora nella stagione 2017-18.

Proprio con i Pacers la guardia ha vissuto le sue migliori stagioni in NBA ed ha offerto anche gli highlights più iconici, come quando soffiò nell’orecchio a LeBron James. Nella stagione 2013-14, l’ultima della sua prima esperienza a Indiana, Born Ready segnò 13.8 punti di media con 7.2 rimbalzi e 4.6 assist. Ad Atlanta, Stephenson ha giocato 6 partite con minutaggi altalenanti, segnando 1.8 punti di media con 2.5 rimbalzi e 1.8 assist.

The Pacers plan to sign Lance Stephenson to a 10-day contract, league sources told @FieldhouseFiles.

It will be his third stint with the franchise that drafted him in 2010.https://t.co/YQRDub30ns

— Scott Agness (@ScottAgness) January 1, 2022