Lance Stephenson potrebbe tornare in NBA

Nella prossima stagione potremmo assistere al ritorno di Lance Stephenson in NBA.

Secondo quanto riportato da Chris Haynes, insider di Yahoo! Sports, “Born Ready” in questo momento si trova a Las Vegas. Nella mattinata di oggi infatti ha eseguito un workout privato con alcuni assistenti degli staff di Bucks, Nuggets, 76ers e Nets.

L’ultima stagione nella Lega di Stephenson risale a quella 2018-19: con la maglia dei Lakers ha giocato 68 partite realizzando 7.2 punti, 3.2 rimbalzi e 2.1 assist di media. Nel 2019 poi si è trasferito in Cina, dove ha giocato con il Liaoning Flying Leopards.

