Langston Galloway lascia la Trapani Shark e la Serie A: firma in Turchia

Langston Galloway saluta la Trapani Shark e il campionato italiano. La guardia statunitense classe 1991 ha infatti ufficializzato il suo trasferimento in Turchia, firmando un contratto con l’Esenler Erok SK, squadra recentemente promossa nella Basketbol Süper Ligi turca. A renderlo noto è stato il suo agente, Misko Raznatovic, attraverso un annuncio sui social.

Una stagione solida a Trapani

Galloway era approdato in Italia nell’estate del 2023, ingaggiato dalla Pallacanestro Reggiana, con cui aveva messo a referto quasi 17 punti di media in Serie A. Le sue prestazioni convincenti gli avevano valso, nell’estate del 2024, il passaggio alla Trapani Shark, dove ha proseguito con numeri solidi: 12.8 punti, 3 assist e 2.5 rimbalzi a partita di media, oltre al 37.5% da tre punti in 26.1 minuti di utilizzo medio.

Nuova avventura in Turchia

Il passaggio all’Esenler Erok SK rappresenta una nuova sfida per Galloway, che porta esperienza e qualità in una squadra pronta a esordire nella massima serie turca. Non è l’unico ex Trapani diretto in Turchia: anche Akwasi Yeboah è in procinto di firmare con un club della Basketbol Süper Ligi. Con la partenza di Langston Galloway, la Trapani Shark perde uno dei suoi giocatori chiave della passata stagione, ma siamo certi che Valerio Antonini continuerà a stupirci quest’estate.

