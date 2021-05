I Los Angeles Lakers hanno ufficialmente reso noto che LeBron James non sarà della partita contro i New York Knicks di domani notte.

Come ha scritto Jovan Buha di The Athletic, tuttavia, LeBron è stato anche messo in elenco come out prima di fare un ritorno a sorpresa contro i Sacramento Kings a fine aprile. Detto questo, la porta sulla possibilità di un suo ritorno contro i Knicks non è ancora chiusa e non ha senso chiuderla.

The Lakers are listing LeBron James as out for tomorrow’s game against New York. For what it’s worth, he was listed as out the day before his return against Sacramento. — Jovan Buha (@jovanbuha) May 11, 2021

Inoltre, rumors precedenti suggerivano che sarebbe potuto tornare contro New York mentre i Lakers tentavano di uscire dalla settima testa di serie ed evitare il torneo di play-in. È stato detto che LeBron sta cercando di essere della partita di domani notte e Adrian Wojnarowski di ESPN ha affermato che si tratta di uno scenario “probabile” date le sue condizioni attuali.

Insomma, è probabilmente che il tweet dei californiani sia solo pretattica oppure eccessiva prudenza. Siamo certi che, se anche fosse al 50%, LeBron James scenderà in campo contro i Knicks con i Lakers per provare a tirarli fuori dalle sabbie mobili del play-in tournament. Certo è che non è così scontato che riuscirà a riprendersi al meglio per l’inizio dei playoff.

