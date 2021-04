Laprovittola decide il Clasico: il Real supera il Barcellona all’ultimo respiro

Vittoria con brivido per il Real Madrid nel Clasico contro i rivali storici del Barcellona. Dopo il successo nel calcio, per i Blancos oggi è arrivato anche quello nel basket in Liga ACB, col punteggio finale di 87-85.

A decidere la gara è stato l’argentino Nicolas Laprovittola, che ha risposto con un gioco da 3 punti alla precedente tripla di Nikola Mirotic. Il montenegrino aveva portato i blaugrana in vantaggio dopo una partita tutta a inseguire, andando anche sotto in doppia cifra, con 8 secondi sul cronometro.

Rudy Fernandez è stato il top scorer del Real Madrid con 13 punti, seguito da Laprovittola con 12 e Vukcevic e Garuba (rispettivamente classe 2003 e 2002) con 11. Dall’altra parte 21 punti di Higgins, 18 di Calathes e 17 di Mirotic.

I Blancos rimangono saldamente in testa alla classifica di Liga con una sola sconfitta in 29 partite, mentre il Barcellona è secondo sul 25-4. Quello disputato stasera potrebbe non essere l’ultimo Clasico della stagione: le due formazioni potranno incontrarsi ancora soltanto in finale di Eurolega.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.