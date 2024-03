L’Arabia si COMPRA l’EuroLega! Cifra FOLLE per organizzare le Final Four ad Abu Dhabi

Il comitato esecutivo dell’EuroLega si è riunito questo lunedì. Se l’accordo con Dubai doveva essere il tema principale, improvvisamente è emersa un’altra questione altrettanto importante. I responsabili dell’ECA, la società che gestisce l’EuroLega e l’EuroCup, hanno presentato la proposta ricevuta da Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, ai 13 club autorizzati e azionisti dell’ECA.

Niente di meno che una proposta per organizzare e ospitare tre Final Four di EuroLega, idealmente la prima nel 2025. Si terrebbe alla Etihad Arena di Abu Dhabi, costruita nel 2020 e in grado di ospitare 18.000 spettatori.

In cambio darebbero 25 milioni per ognuna di esse, cioè un incredibile accordo di 75 milioni, come ha appreso Encestando.es. Si tratta di una cifra superiore a quella pagata da Turkish Airlines nel suo accordo decennale per dare un nome commerciale all’EuroLega.

La proposta di Abu Dhabi ha ricevuto l’approvazione dei 13 club e dell’EuroLega e si prevede che tutto possa essere presentato a breve. Dato questo accordo, la questione della squadra negoziata con Dubai è stata rinviata.

Come abbiamo detto, con Dubai c’è un accordo di sette anni, anche se sta iniziando a competere in EuroCup. Tuttavia, oltre all’opposizione manifestata da due club in particolare, Maccabi e Olympiacos, si sono aggiunti i dubbi di altri. Così la questione è stata accantonata per un altro incontro.

