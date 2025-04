L’arbitro Andrea Valzani rinuncia a Virtus-Brescia perché coinvolto nel caso scommesse sul calcio

Andrea Valzani, arbitro di Serie A originario di Martina Franca, era stato designato nella terna arbitrale che oggi avrebbe dovuto dirigere il big match di LBA tra Virtus Bologna e Brescia. Invece il direttore di gara ha rinunciato, come rivelato su La Repubblica, perché il proprio nome è emerso nell’inchiesta sulle scommesse illegali sul calcio che sta tenendo banco in queste settimane e vede coinvolti 15 calciatori, tra cui i più famosi sono Sandro Tonali e Nicolò Fagioli.

Il nome di Valzani sarebbe emerso in una chat del settembre 2022 tra Fagioli e Tommaso De Giacomo, ritenuto uno dei vertici di questo sistema di scommesse illegali. Nella chat, Fagioli avrebbe inoltrato a De Giacomo le prove di un bonifico di 10.000 euro fatto proprio da Valzani verso la gioielleria Elysium, ufficialmente per l’acquisto di un orologio Rolex, che però ha attirato l’attenzione degli investigatori.

Andrea Valzani attualmente non è tra gli indagati e la sua rinuncia alla partita di oggi è spontanea, probabilmente dovuta alla pressione mediatica generata dal caso.

Non è la prima volta che l’arbitro finisce al centro di un caso controverso: nel 2023 era stato rimosso dalla terna di un derby d’Italia tra Milano e Virtus Bologna dopo le polemiche scoppiate per la pubblicazione, da parte della sua fidanzata, di una foto in cui si intravedeva la maglia dell’Olimpia appesa al muro.

Nel frattempo Valerio Antonini, presidente della Trapani Shark (squadra di basket e di calcio militante in Serie C), ha espresso solidarietà verso Valzani su X: “Solidarietà all’arbitro Valzani, che ha rinunciato ad arbitrare Virtus-Brescia di oggi, io sono convinto che non possa essere coinvolto in questo scandalo. Non voglio neanche sospettarlo. Il basket italiano ha bisogno di immagine pulita e scevra da situazioni così gravi. Lasciamole al Calcio che ahimè ne è scandalosamente pieno”.