L’arbitro Martolini: “La scelta dell’arbitro ucraino in Italia non ci piacque. E con Messina a volte meglio stare zitti…”

L’arbitro Alessandro Martolini è stato ospite di Sport Club e ha commentato la vicenda che ha visto coinvolto un arbitro ucraino, presente per la finale del 2022 in cui ha vinto l’Olimpia Milano e non la Virtus Bologna:

“È un arbitro importante e di grande carriera, sul merito della scelta pensiamo al fatto che non poteva tornare al suo campionato di origine. Sulle modalità personalmente non ero molto d’accordo, le regole in un campionato non possono essere cambiate in corso d’opera, non si gioca un quarto con un pallone e poi lo si cambia. Ottimo collega, ma si poteva riflettere di più: a campionato in corso non si conoscono le squadre né i giocatori, e lui ha sostituito uno di noi. Abbiamo fatto buon viso a cattivo gioco, ma non tutti erano d’accordo”.

Fece un gesto di quasi esultanza dopo un canestro di Shields che fece infuriare i tifosi della Virtus

“Gesto istintivo, non penso fosse una esultanza, in campo hai altre cose a cui pensare. Tecnicamente è stato un qualcosa di inconsulto che all’arbitro è venuto male, ma oggi con tante telecamere qualsiasi gesto potrebbe essere mal interpretato. Di solito si resta con le mani alzate, segnando con destra e sinistra il tiro da 3, al massimo i pugni possono far pensare male ma non credo sia stata una esultanza. Di certo esiste il diritto di criticare, e anche gli arbitri devono accettarle, altrimenti cambiano mestiere“.

Com’è il suo rapporto con Messina?

“Con lui devi saperci parlare, altrimenti meglio stare zitti. Non puoi parlare di tecnica, vuole la perfezione dai suoi e anche dagli arbitri, e non sempre puoi averla, specie dai giovani. Lui vorrebbe sempre fischi corretti, ma capita di sbagliare“.

