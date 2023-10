L’arbitro NBA Che Flores è il primo trans non binario negli sport professionistici americani

Che Flores è il primo arbitro trans non binario della NBA, come raccontato in un articolo pubblicato lunedì da GQ.

Flores, che usa il pronome loro, sta entrando nella sua seconda stagione come arbitro NBA, dopo aver arbitrato 35 partite la scorsa stagione.

“Un pezzo che mi mancava era che nessuno sapeva come mi identificavo”, ha detto Flores a GQ. “Essere definit* erroneamente ‘lei/lui’ mi ha sempre fatto sentire dei piccoli pugni nello stomaco. Posso affrontare il mondo e persino il mio lavoro in modo molto più confortevole”, ha aggiunto.

Alcuni dirigenti NBA conoscono il modo in cui Che Flores si identifica da diversi mesi. Molti colleghi di Flores l’hanno saputo quando l’hanno rivelato durante le riunioni di precampionato il mese scorso.

Flores ha lavorato per circa un decennio sia nella G League che nella WNBA. L’hanno anche scelt* per arbitrare alcuni dei più grandi eventi di basket: le finali della G League, le finali della WNBA e la partita decisiva per il campionato nazionale NCAA femminile.

“Non sto usando il campionato per trarne vantaggio in alcun modo. Voglio solo far sapere ai ragazzi che possiamo esistere, che possiamo avere successo in tutti i modi”.

Leggi anche: LeBron AMMUTOLISCE i suoi hater nell’ultimo spot di Beats by Dre