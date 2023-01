L’Argentina si schiera con Campazzo, e l’EuroLega fa una grossa gaffe sui social

Siamo giunti ad un nuovo episodio della lunga telenovela intorno a Facundo Campazzo, che per il blocco del mercato della Stella Rossa deciso dall’EuroLega può giocare solo in ABA League (dove sta comunque dando spettacolo) almeno fino al 1 marzo. Oggi il supporto per il playmaker è arrivato dall’Argentina, intesa come squadra Nazionale. L’account Twitter dell’Albiceleste ha pubblicato due foto di Campazzo, una con la maglia della Nazionale e una con quella della Stella Rossa, con il messaggio: “Siamo con te, capitano! #FreeFacu”.

Se Campazzo sta raccogliendo attorno a sé gli “amici” nel mondo del basket per combattere contro quella che ritiene un’ingiustizia ai suoi danni, oggi l’EuroLega ha fatto invece un grossolano passo falso. Sul proprio account Instagram, ha infatti postato un video dell’ingresso in campo della Stella Rossa nella gara di settimana scorsa contro Valencia. Oltre alle maglie #FreeFacu, di cui avevamo scritto qui, l’EuroLega ha aggiunto anche una Gif che riporta proprio un messaggio identico nella sua stessa story. Come sia potuto succedere in una situazione del genere resta davvero un mistero. Ovviamente la storia Instagram è stata successivamente eliminata.

The @EuroLeague posted this 2 hours ago and they deleted it afterwards. 🤣… They know too it’s a bad resolution that needs to be addressed with other type of measure between the many possible ones. #FreeFacu @claudio_villita @OctagonBballEU pic.twitter.com/Lq7EVHI996

— David Carro Funes (@dcarroFairPlay) January 8, 2023