Larry Brown crede che Allen Iverson sarebbe potuto diventare il GOAT se solo…

L’ex capo allenatore dei Philadelphia 76ers, Larry Brown, ha svolto un ruolo innegabilmente importante nella carriera di Allen Iverson. Queste due teste si sono scontrate in più di un paio di occasioni, ma alla fine non si può negare che coach Brown sia stato parte integrante del successo che AI ha ottenuto durante il suo periodo con i Sixers.

Lo stesso Larry Brown è ben consapevole del ruolo fondamentale che ha svolto nella carriera di Allen Iverson. In effetti, Brown ammette di essere stato un po’ troppo duro con la sua giovane superstar. Tuttavia, l’ex allenatore di 82 anni crede ancora oggi che AI avrebbe potuto ottenere molto di più se solo la sua testa fosse stata al posto giusto:

“Ero implacabile nel pensare che se ci fosse qualcosa su cui penso tu abbia bisogno di lavorare, non avrei mollato. Ma la mia frustrazione con Allen era che non pensavo avesse fatto tutto il necessario per giocare al livello al quale pensavo potesse arrivare”.

Da parte sua, tuttavia, Allen Iverson rimane convinto di aver fatto tutto il possibile:

“Tutto quello che stavo cercando di fare era convincere l’allenatore a capire e credere che stavo cercando di giocare nel modo giusto”, ha detto Iverson.

A questo punto che Larry Brown ha rivelato il suo più grande rimpianto per la sua relazione con Iverson. Secondo l’ex coach dei Sixers, AI ha avuto una vera possibilità di diventare il GOAT:

“Se avessi fatto un lavoro migliore per far capire ad Allen quanto fosse forte, allora potremmo parlare del più grande giocatore che abbia mai giocato a basket”, ha dichiarato Brown.

