Larsa Pippen “ci prova” con Bronny James? La risposta degli interessati, con tanto di minaccia di denuncia

Nelle ultime ore sui social è circolato un rumors, generato da Robert Littal, direttore del sito BlackSportsOnline, secondo il quale ci sarebbe stato un clamoroso flirt via Instagram tra Larsa Pippen e Bronny James. La notizia ha destato ilarità ma anche grande stupore e critiche, visto che la donna ha 46 anni mentre il primogenito di LeBron soltanto 16. Il tutto sarebbe nato da un like lasciato dallo stesso Bronny ad una foto della (ex) signora Pippen, che nelle scorse settimane era stata al centro di un altro scandalo che l’aveva vista frequentare Malik Beasley, giocatore dei Timberwolves di 22 anni più giovane e per altro sposato.

46-Year-Old Larsa Pippen Claims That 24-Year-Old Malik Beasley Was Separated From His Wife When She Git With Him; Beasley's Wife Montana Yao Says That is 100% a Lie and Has Receipts to Prove It; Calls Larsa an Embarrassment (Tweets-Pics-Vids) https://t.co/d9MZlG70XP pic.twitter.com/2DL3BeQ21l — Robert Littal BSO (@BSO) December 27, 2020

Come detto, si tratta solo di un rumors, non confermato, e i diretti interessati hanno subito provveduto a rispondere per le rime. “Ho solo messo like alla mamma di uno dei miei migliori amici, siete così infantili” ha scritto James Jr in una storia Instagram. Molto più dura invece la replica di Larsa, che ha scritto su Twitter che denuncerà Littal per aver diffuso questa notizia diffamatoria “disgustosa”, allegando uno screen che evidenzia come quest’ultimo l’abbia bloccata sui social.

I’ll sue the fuck out of you for writing some disgusting lies you weirdo pic.twitter.com/K5jRGarc2L — Larsa Pippen (@larsapippen) December 27, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.