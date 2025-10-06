L’Assigeco vince sulla sirena e il coach si sente male

Tante emozioni al PalaBanca di Piacenza per la sfida tra Assigeco e Desio. Forse troppe, in un certo senso.

I padroni di casa vincono in rimonta allo scadere con una tripla di Mazzucchelli che vale il successo 85-84 nella sfida della terza giornata di B Nazionale. Improvvisamente però l’allenatore dei locali, Humberto Alejandro “Beto” Manzo si accascia al suolo. Attimi di terrore per tutti i presenti e pronto intervento dei sanitari, fra i quali il medico sociale Gianluca Concardi e i sanitari del 118, presenti alla sfida come da regolamento.

Il coach argentino non ha mai perso conoscenza, non ha avuto un arresto cardiaco ma un “evento sincopale”, come riportato dalla UCC in un comunicato ufficiale. In ogni caso il tecnico è stato monitorato tramite il defibrillatore per una ventina di minuti, durante i quali il pubblico è stato fatto defluire ordinatamente. Dopodiché il trasporto all’ospedale di Piacenza per tutti gli accertamenti del caso. Attualmente l’allenatore è sotto osservazione, la società comunicherà nelle prossime ore tutti gli aggiornamenti sul suo stato di salute.

Durante il match anche uno spettatore aveva accusato un malore ma di minore entità, per lui erano state sufficienti le cure ricevute in tribuna, senza bisogno di recarsi in ospedale, come riporta Il Cittadino.