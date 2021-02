L’assistant coach degli Indiana Pacers, Bill Bayno, si dimette causa depressione

Brutta notizia in casa Indiana Pacers, sia per il diretto interessato sia per la franchigia che ha perso l’assistant coach Bill Bayno. L’allenatore, secondo ESPN, si sarebbe dimesso a causa di alcuni problemi di salute mentale, in particolare una forma di depressione.

Stando a quanto riporta l’emittente americana, Bayno sarebbe stato notevolmente turbato dalla perdita di diversi amici a causa del Covid-19, avvenute dopo la morte di entrambi i genitori negli anni passati. Questo, oltre a ritmi di lavoro per lui insostenibili in questo momento, l’avrebbe portato ad allontanarsi dalla squadra già da un paio di settimane, prima di optare le dimissioni.

Bayno, 58, began a leave of absence two weeks ago and worked through terms of a departure with the organization in recent days. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2021

Bayno has privately described a need to step away from the pressures and workload of the NBA grind amid the pandemic, especially in the aftermath of several personal losses, including the loss of both his parents. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2021

Bayno, apprezzato in NBA specialmente per il suo lavoro nel players development, è stato anche negli staff Portland, Minnesota e Toronto, arrivando a Indianapolis nel 2016. Il coach, in passato capo allenatore in NCAA, non ha comunque escluso un suo ritorno nella lega in futuro.

Bayno doesn’t rule out a future return to coaching, sources said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2021

Foto: 8newsnow.com

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.