L’ASVEL reagisce senza Pozzecco e torna alla vittoria in EuroLega

Come era avvenuto al primo cambio in panchina, quello che aveva portato da TJ Parker a Gianmarco Pozzecco, anche ora che l’italiano è stato esonerato l’ASVEL ha reagito tornando alla vittoria in EuroLega. I francesi hanno avuto la meglio sulla Stella Rossa per 100-91, pareggiando il proprio record di punti stagionale. È la terza vittoria europea dell’ASVEL in questa stagione, la prima dal 15 novembre.

Migliore in campo Paris Lee, autore di 23 punti e 7 assist, seguito da Joffrey Lauvergne con 17 punti. Assente invece Deshaun Thomas, primo rinforzo per il nuovo allenatore, Pierric Poupet, arrivato in settimana. Decisivo per la vittoria dell’ASVEL è stato l’ultimo quarto, al quale i francesi sono arrivati solo a +3: poi un parziale di 13-4 negli ultimi 10′ ha indirizzato la gara, con Lee che ha segnato poi la tripla del +15 a meno di 2′ dalla fine.