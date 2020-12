L’ASVEL torna alla vittoria e batte il Maccabi Tel Aviv

ASVEL Villeurbanne – Maccabi Tel Aviv 84-81

(30-24; 20-17; 17-23; 17-17)

Avvio di partita molto equilibrato fino a quando Fall realizza 5 punti consecutivi e i padroni di casa si portano in vantaggio sul 13-8.

Wilbekin e Bender grazie ai loro canestri tengono a galla il Maccabi, ma un parziale di 8-2 condanna gli ospiti al -9. La tripla realizzata da Di Bartolomeo fissa il punteggio sul 36 a 30, ma l’ASVEL innesca un secondo parziale, questa volta di 10-2, grazie a 6 punti realizzati da Fall.

Il Maccabi riesce a ridurre lo svantaggio e dal -14 rientra fino al 50-41 prima dell’intervallo, trascinata da Scottie Wilbekin, che chiude gli ultimi 2 minuti di gioco segnando 5 tiri liberi su 5 tentativi.

Nel terzo quarto il Maccabi rientra dagli spogliatoi e si impone sul parquet con un parziale di 2 a 10 grazie alla coppia Bryant-Wilbekin che combina 9 punti. La tripla di Dorsey vale il -2, ma l’ASVEL riesce a fermare la produzione offensiva degli avversari e si porta sul punteggio di 67-61 dopo 4 punti realizzati da Cole. Il Maccabi con le triple di Wilbekin e Dorsey rimane a contatto: si mette in mostra Noua per i padroni di casa, che realizza 7 punti di fila per il +9. Lighty trascina i suoi fino al risultato di 80 a 69, ma con un parziale di 0-9 gli ospiti si riportano a contatto. Con 2 minuti sul cronometro Cole e Noua vanno a referto con 4 punti: Caloiaro realizza 3 punti, ma Wilbekin fallisce la tripla che avrebbe mandato la gara ai supplementari.

Tabellini

ASVEL: Cole e Fall 15, Noua 11

Maccabi: Wilbekin 25, 12 Bryant, 11 Bender

