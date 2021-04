Latina condanna Orzinuovi alla nona sconfitta di fila

Tra campionato e Coppa Italia fanno nove. L’Agribertocchi Orzinuovi allarga tristemente la famiglia delle sue sconfitte di fila sul parquet del “PalaBianchini” dopo avere tenuto la gara in pugno per tre quarti. I pontini di coach Franco Gramenzi sono stati bravi a crederci fino alla fine e a riscattare quindi lo stop di misura subito nel match d’esordio della seconda fase dalla Novipiù Casale Monferrato imponendosi sui bresciani per 92-86. Trotter, Raucci e Mouaha decisivi per il roster pontino, a Orzinuovi non è bastato il diluviale Hollis.

PRIMO QUARTO – Spanghero superstar in avvio con sei punti a muovere il tabellone dalla parte orceana, Benetti e Raucci dalla lunetta tengono però in partita Latina. Benetti e Trotter portano i pontini avanti di due incollature, Mastellari ripristina la parità ma un Raucci in ottima vena rialza subito la voce dei padroni di casa. Galmarini e Rupil cuciono nel canestro pontino sette punti in serie e Orzinuovi intona il canto della felicità alla fine del primo quarto avanti per 27-21.

SECONDO QUARTO – Miles trasforma Orzinuovi in un aquilone che si libra in strati sempre più elevati di cielo fino all’empireo del più undici sui pontini, Gramenzi non può far altro che radunare i suoi in unità per riordinare le idee. Raucci, al rientro, coadiuvato poi da Mouaha e Trotter, rispinge i pontini a meno sei ma Miles risponde con una tripla. Lewis prova a tenere Latina in scia ma all’intervallo lungo il match sorride ancora agli uomini di coach Fabio Corbani sul punteggio di 45-36.

TERZO QUARTO – Zilli e una tripla di Hollis fanno fare cinquina a Orzinuovi che porta la nave ancor più verso l’orizzonte della possibile vittoria. Benetti e Lewis, però, fanno intendere che Latina non vuole recitare la parte della vittima sacrificale e la risospingono a meno quattro. Miles e Galmarini ridanno fiato al punteggio orceano, Benetti e Trotter però ci impiegano pochissimo tempo per rispondere. Il finale di frazione è un botta e risposta Hollis.- Passera, Orzinuovi continua a tenere le redini della gara con un 66-63 a favore.

ULTIMO QUARTO – Hollis e Spanghero tengono Orzinuovi in altitudine, Miles però deve lasciare la compagnia per quinto fallo. La Benacquista si apre il campo con Benetti e Baldasso , Spanghero e Mastellari non riescono a far ribaltare a Orzinuovi la situazione e Latina può intonare l’epinicio sul punteggio finale di 92-86.

MIGLIORI IN CAMPO

GABRIELE BENETTI (BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA): un quinto del bottino di Latina ha il suo autografo, una prestazione che certamente scriverà sul suo diario alla voce “ricordi piacevoli”.

DAMIAN HOLLIS (AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI): il solito cecchino di professione, fare canestro gli riesce facile quanto ripetere in ordine le lettere dell’alfabeto. Ma Orzinuovi, nonostante questo, non decolla.

TABELLINO

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Benetti 20, Trotter 16, Raucci 15, Mouaha 14, Lewis 9, Passera 9, Baldasso 7, Hajrovic 2, Piccone, N.e: Bagni, Donati. Coach: Franco Gramenzi.

Tiri liberi: 26 su 31, rimbalzi 33 (Lewis 11), assist 14 (Trotter 3).

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Hollis 25, Miles 16, Spanghero 15, Mastellari 11, Rupil 9, Galmarini 6, Zilli 4, Negri, Fokou. N.e: Guerra, Tilliander. Coach: Fabio Corbani.

Tiri liberi; 8 su 10, rimbalzi 33 (Hollis, Galmarini 9), assist 14 (Zilli 4).

ARBITRI

Alessandro Tirozzi di Bologna, Daniele Valleriani di Ferentino (FR) e Umberto Tallon di Bologna.