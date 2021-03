Latina conferma il suo momento dorato, dopo Ferrara abbattuta anche Ravenna

Il periodo nero è alle spalle? La Benacquista Assicurazioni Latina ha due ragioni per crederci. Dopo avere superato al “PalaBianchini”la Top Secret Ferrara, infatti, la pattuglia di coach Franco Gramenzi ha avuto ragione di un’altra emiliana, l’OraSi Ravenna che era reduce da quattro squilli di tromba consecutivi. L’81-67 finale con cui i pontini hanno regolato la squadra di coach Massimo Cancellieri è figlio di una prestazione tutta determinazione di cui fanno fede in modo abbondante i ben cinque giocatori finiti in doppia cifra, tra i quali quel Trotter che, ultimo arrivato (sul piano cronologico) nella famiglia Benacquista, ha ancora una volta fatto vedere di essere stato baciato dal talento. A Ravenna non è bastato un Daniele Cinciarini come di consueto sontuoso e di notevole prolificità realizzativa.

PRIMO QUARTO – Givens rompe subito il ghiaccio portando avanti gli ospiti che si alzano poi subito in quota sul 7-0. Lewis prova a portare in partita i pontini ma Ravenna allunga di più otto. Latina prende la rincorsa e si riporta a un sussurro di fiato dagli ospiti ovvero sull’11-12 con le intuizioni di Raucci che finalizza al meglio gli assist di Lewis e dell’ex Orlandina Fall. Trotter fa mettere ai pontini la freccia di sorpasso e Ravenna chiama il timeout. Ravenna si rialza in quota e Fall sforna una tripla che mantiene i Gramenzi boys a una sola incollatura di distacco. Le due compagini non intendono concedersi nulla reciprocamente e ristabiliscono la parità. Ravenna, però, mette ancora due tacche avanti il suo nome a quello dei padroni di casa ma una tripla di Trotter manda Latina al riposo del primo quarto in vantaggio per 23-22.

SECONDO QUARTO – Fall e Mouaha fanno emettere un ruggito a Latina portandola in quota di sei punti, Ravenna chiama il timeout e, alla ripresa, mette qualcosa in cascina ma i pontini rispingono sull’acceleratore e mantengono il più sei a poco meno di metà quarto di gioco. Stavolta è Latina a prendersi la pausa di riflessione. Due triple messe a segno da Mouaha dimostrano che il timeout ha dato ai pontini un effetto rigenerante, tanto che ora il vantaggio sugli ospiti è di più nove. Cinciarini accorcia il divario ma Piccone lo ripristina in un attimo. Ancora lui cecchina a dovere e Chiumenti sfodera il controcanto. Latina è avanti per 46-38 ed è questo il punteggio con cui arriva all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO – Ravenna lucida bene le mani e sforna un 4-0 fulmineo, Trotter, però, replica in un battito di ciglia. Latina, a metà quarto, si alza in quota con un rassicurante più undici. Ravenna però ne infila otto di fila e si riporta a meno tre: 53-50. Gramenzi chiama il timeout ma la ripresa del gioco sorride alla squadra emiliana che attua il controsorpasso di più uno, due liberi di Mouaha fanno riprendere le redini della gara ai pontini e Raucci chiude il discorso del quarto lasciando Latina avanti per 59-54.

ULTIMO QUARTO – Fall esegue bene il compitino per il più sette. Ravenna si riporta sotto con due liberi di Cinciarini, sempre molto ispirato. Due triple di Raucci e Baldasso fanno rivolare i pontini a più dodici. Ravenna chiama il timeout poi cerca di azzerare il divario ma Latina riesce ancora a portare acqua al mulino e archivia a braccia alzate la contesa sul punteggio di 81-67.

MIGLIORI IN CAMPO

ABDEL FALL (BENACQUISTA LATINA BASKET): cambia l’organo ma la musica è sempre quella, anche con Latina come con l’Orlandina il ragazzo a fare abbondante messe di punti si diverte un mondo. E i suoi nuovi compagni di squadra si producono in un epinicio di giubilo.

DANIELE CINCIARINI (ORASI RAVENNA): Menzione d’onore, ancora una volta, come negarla al suo talento e alla costanza di rendimento e di cuore che sempre ci mette anche se non sempre ripagati da un risultato finale positivo che, per quanto produce, si meriterebbe vita cestistica natural durante?

TABELLINO

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Fall 18, Lewis 16, Raucci 12, Trotter 12, Mouaha 12, Baldasso 6, Piccone 5, Hajrovic, Passera, Bagni, Donati, Benetti. Coach: Franco Gramenzi.

Tiri liberi: 8 su 12, rimbalzi 29 (Lewis 12), assist 18 (Lewis 6).

ORASI RAVENNA: Cinciarini 17, Oxilia 13, Givens 12, Rebec 10, Chiumenti 6, Denegri 4, Venuto 3, Simioni 2, Maspero, Vavoli, Buscaroli, Guidi.Coach: Massimo Cancellieri.

Tiri liberi: 13 su 16, rimbalzi 32 (Givens 8), assist 8 (Rebec 3).

ARBITRI

Stefano Ursi di Livorno

Nicholas Pellicani di Ronchi dei Legionari (GO)

Alberto Morassutti di Gradisca d’Isonzo (GO)