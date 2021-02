L’Atlante Eurobasket Roma manda a vuoto Cento

E con questa sono tre di fila. L’Atlante Eurobasket Roma di coach Damiano Pilot conferma di avere grande confidenza con il parquet di casa e regala lacrime a una Tramec Cento reduce da due acuti di fila. I capitolini, sotto fino al terzo quarto, sono stati bravi a crederci fino in fondo e, sospinti dal duo delle meraviglie Olasewere-Gallinat, autori di 45 punti in due, l’hanno fatta loro per 81-75. Prosegue quindi di gran carriera il campionato del roster romano. A Cento non è bastata la consueta vena di Tekele Cotton.

PRIMO QUARTO – Olasewere rompe il ghiaccio portando avanti i padroni di casa ma Sherrod risponde subito. Cento prova ad alzarsi in quota e con Petrovic traccia il primo minifossato a suo favore sul punteggio di 11-6. Olasewere e Cicchetti, però, riportano Roma in quota. Gallinat estrae dal cilindro i punti del più quattro e coach Matteo Mecacci chiama il roster ferrarese a raccolta per riordinare le idee. Cento colpisce con un 6-0 controbilanciata da un libero di Magro e comanda a fine frazione le operazioni per 21-20.

SECONDO QUARTO – Romeo e Magro riportano in orbita l’Atlante, Cotton, però, rimanda Cento in paradiso sul 28-27. L’Atlante ha il merito di non scomporsi e ridetta la propria legge con Bucarelli che, a poco più di metà quarto disputato, la rimette avanti per 32-31. Cento sfodera un micidiale 7-0 che costringe Pilot a chiamare in unità i suoi, ci pensa Olasewere al rientro a riportare la parità. Cento si rialza leggermente in volo e giunge all’intervallo lungo avanti per 41-39.

TERZO QUARTO – Cento prova ad andare per mare aperto ma l’Atlante non si lascia seminare, tanto che Gallinat movimenta il suo personale con ben undici punti. Cento reagisce con Cotton ma i capitolini si rimettono in fuga sul più due. Gioco da tre punti di Gallinat e nuovo controsorpasso ospite a dimostrazione del profumo di equilibrio che continua a regnare sul match. Olasewere fà di nuovo decollare i romani, Gasparin risigla però il pareggio. Un tiro libero di Ranuzzi basta a Cento per continuare a tenere le mani sui due punti in palio a dieci minuti dal termine della contesa con il punteggio di 64-63.

ULTIMO QUARTO – Magro dimostra ancora una volta di essere in serata di grazia, Bucarelli ribadisce il concetto che l’Atlante se la vuole portare a casa ma Fallucca prova a cambiare il copione con una tripla. Magro, però, vede il suo meccanismo realizzativo incepparsi di forza quando gli è comminato il quinto fallo che lo obbliga a lasciare la compagnia, così Leonzio riporta Cento a meno uno con una tripla. La successiva di Moreno è il nuovo rialzo in quota degli ospiti a più due (73-75). Due tiri liberi di Olasewere ripristinano la parità a quota 75 e il match si colora nuovamente di incertezza. Nel finale Gallinat fà salire sul trono i capitolini definitivamente con le sue mani color precisione e Cento finisce al tappeto.

MIGLIORI IN CAMPO

ATLANTE EUROBASKET ROMA: ROBERTO GALLINAT: a una manciata di secondi dalla fine, decide che l’Atlante Eurobasket Roma non può uscire a mani vuote dal match e le regala sul filo di lana la vittoria.

TRAMEC CENTO: TEKELE COTTON: come sempre una forza della natura, anche se la sua preziosa spinta propulsiva non fà poi decollare come lui vorrebbe il razzo della sua Tramec verso il pianeta della vittoria.

TABELLINO

ATLANTE EUROBASKET ROMA: Gallinat 25, Olasewere 22, Cicchetti 12, Bucarelli 9, Magro 7, Romeo 4, Cepic 2, Staffieri, Fanti. N.e: Ludovici, Bischetti. Coach: Damiano Pilot.

TRAMEC CENTO: Cotton 19, Moreno 12, Leonzio 10, Sherrod 9, Fallucca 9, Petrovic 7, Gasparin 6, Ranuzzi 3, Berti, Jurkatamm. Coach: Matteo Mecacci.

ARBITRI

Angelo Caforio di Brindisi, Alberto Morassutti di Gradisca d’Isonzo (Go) e Chiara Maschietto di Treviso.