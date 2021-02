L’Australia annuncia la long list per le Olimpiadi con nove giocatori NBA

L’Australia ha annunciato la prima lista di convocati per i Giochi Olimpici di Tokyo inserendo nell’elenco 24 giocatori. Convocazioni che riguardano da vicino anche l’Italia che, se dovesse vincere il Preolimpico di Belgrado, si ritroverebbe nel girone proprio con i Boomers.

Sono ben nove i giocatori NBA selezionati da Brian Goorjian: Aaron Baynes, Matthew Dellavedova, Dante Exym, Josh Green, Joe Ingles, Will Magnay, Patty Mills, Matisse Thynulle e la stella Ben Simmons. Oltre a loro ci sono i free agent Ryan Broekhoff e Thon Maker in aggiunta Will McDowell-White che milita in G League. Gli “europei” invece sono Nick Kay, Brock Motum e Duop Reath. Gli altri componenti della long list militano nel campionato australiano.

Questo l’elenco completo.

1 Deng ADEL Hawks (NBL) 2 Aron BAYNES Toronto Raptors (NBA) 3 Ryan BROEKHOFF NBA Free Agent 4 Xavier COOKS Sydney Kings (NBL) 5 Mitch CREEK South East Melbourne Phoenix (NBL) 6 Matthew DELLAVEDOVA Cleveland Cavaliers (NBA) 7 Dante EXUM Houston Rockets (NBA) 8 Josh GIDDEY Adelaide 36ers (NBL) 9 Chris GOULDING Melbourne United (NBL) 10 Josh GREEN Dallas Mavericks (NBA) 11 Isaac HUMPHRIES Adelaide 36ers (NBL) 12 Joe INGLES Utah Jazz (NBA) 13 Nick KAY Real Betis (Spain) 14 Jock LANDALE Melbourne United (NBL) 15 Mitch McCARRON Melbourne United (NBL) 16 Will McDOWELL-WHITE Rio Grande Valley Vipers (NBA G League) 17 Will MAGNAY New Orleans Pelicans (NBA) 18 Thon MAKER NBA Free Agent 19 Patty MILLS San Antonio Spurs (NBA) 20 Brock MOTUM Galatasaray (Turkey) 21 Mitch NORTON Perth Wildcats (NBL) 22 Duop REATH Crvena Zvezda (Serbia) 23 Ben SIMMONS Philadelphia 76ers (NBA) 24 Matisse THYBULLE Philadelphia 76ers (NBA)

Foto: FIBA

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.