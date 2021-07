L’Australia batte Team USA in amichevole anche nel femminile

Team USA non sta vivendo dei giorni felici né per quanto riguarda la squadra maschile né per quella femminile. Se infatti i ragazzi allenati da Gregg Popovich hanno perso due delle tre amichevoli disputate a Las Vegas contro Nigeria e Australia, le donne sono finite al tappeto nelle prime due uscite. Contro una selezione della WNBA (ovviamente escluse le giocatrici convocate in Nazionale) e ora anche contro la stessa Australia.

70-67 il risultato finale contro la squadra australiana a Las Vegas, un risultato che porta a cinque sconfitte in sei gare il bilancio totale delle due squadre USA. Doppia-doppia da 17 punti e 12 rimbalzi per Breanna Stewart in una gara nella quale le americane hanno tirato col 37% dal campo e addirittura l’11% da dietro l’arco. Per l’Australia, priva di Liz Cambage per problemi di salute mentale, hanno trovato 17 punti di Ezi Magbegor.