LaVar Ball ha subito l’amputazione di un piede per complicazioni mediche

LaVar Ball lo abbiamo imparato a conoscere in un certo modo, fin da quando Lonzo Ball sembrava essere una futura star della NBA. Spesso molto rumoroso, Ball ha segnato un po’ di anni di basket americano e non si può dire che i suoi tre figli non abbiano avuto successo: due sono stabilmente in NBA, Lonzo e LaMelo, con quest’ultimo che è destinato ad essere un All-Star, mentre LiAngelo ha sfondato di recente nella musica, firmando un contratto discografico multimilionario.

Nelle ultime ore però si è parlato di LaVar Ball per motivazioni che esulano l’aspetto sportivo. Il padre dei fratelli Ball ha infatti subito l’amputazione del piede destro a causa di complicazioni mediche, come riportato da TMZ. La notizia è improvvisa e non si hanno ulteriori dettagli in merito, si sa soltanto che LaVar è in un buono stato mentale e si sta riprendendo bene.

Da qualche anno LaVar era uscito quasi di scena, facendo parlare di sé solo per qualche sporadica dichiarazione.