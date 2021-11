L’avventura di Ty-Shon Alexander alla Virtus Bologna è già ai titoli di coda?

Ty-Shon Alexander è arrivato alla Virtus Bologna come sostituto di Nico Mannion circa un mesetto fa ma in questo ottobre non ha fatto vedere nulla di interessante, tant’è che si parla già di taglio per lui. In particolar modo a riportare la notizia è Walter Fuochi di Repubblica, il quale crede che l’americano ex NBA potrebbe non proseguire la sua avventura con le VuNere, visto il rientro di Mannion e il quasi reintegro in squadra di Alessandro Pajola.

Il classe 1998 ex Phoenix Suns è alla sua prima esperienza in Europa, dopo una piccola parentesi in Cina e una deludente annata con la franchigia dell’Arizona campione della Western Conference. L’esterno prodotto di Creighton ha ancora tanto da imparare e forse la Virtus Bologna è troppo per Ty-Shon Alexander, il quale potrà giocare in squadre di questo livello, ma ci deve arrivare con il tempo.

Stiamo a vedere se il rumors di Fuochi si trasformerà in realtà nei prossimi giorni. Sta di fatto che per il momento possiamo dire che Alexander ha fallito le aspettative, forse troppo alte rispetto a quanto dimostrato in campo. Questo è veramente poco ma è sicurissimo.

Leggi anche: Ufficiale: Napoli piazza il colpaccio Jeremy Pargo al posto di Josh Mayo