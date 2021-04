LBA: Adrian Banks da record contro Brescia

Per la guardia della Fortitudo è la miglior prova per punti segnati in Italia e la miglior valutazione della stagione. In precedenza Banks aveva segnato 33 punti nella gara della stagione 2015/16 con la maglia di Brindisi contro Pesaro. Record di punti in maglia Fortitudo è di 48 realizzato da Djordjevic nella stagione 1995/96.

Un giocatore della Fortitudo non segnava cosi tanto in una singola gara in Serie A dai 34 punti di Marco Belinelli nei playoff della stagione 2005/06 in gara 5 di semifinale contro la Carpisa Napoli.

Le 9 triple segnate da Banks sono il suo massimo in Italia e record assoluto per questo campionato, superate le 8 segnate da Rodriguez, Woodard e Doyle.

Nessuno in maglia Fortitudo era riuscito a realizzare una simile impresa, 9 triple in una gara è il nuovo record societario per la Fortitudo Bologna.

Anche le 18 triple segnate da Bologna sono il nuovo record societario in Serie A, in precedenza la Fortitudo si era fermata a 16 nella Gara1 di Finale Scudetto della stagione 2002/03.

mette a referto 34 punti in 35 minuti per una valutazione finale di 34, record personale. In questo campionato solo David Logan aveva segnato di più in una gara con i 35 punti realizzati proprio contro la Fortitudo Bologna.

Fonte: Legabasket.it