LBA, aperta un’indagine federale per possibili alterazioni delle statistiche. E domenica a Scafati c’erano Le Iene…

In LBA tira una brutta aria, nelle scorse ore la FIP ha annunciato che la Procura Federale, proprio su richiesta della Lega Basket A, ha avviato un’indagine su possibili alterazioni delle rilevazioni statistiche durante la partita. Un’ipotesi molto grave, ma che è rimasta vaga per il momento: l’unica nota ufficiale della Federazione è un comunicato di un paio di righe.

L’Ufficio della Procura federale, su nota della Lega Basket di Serie A, ha aperto un’indagine volta a verificare ed accertare la fondatezza di possibili alterazioni delle rilevazioni statistiche di alcune partite di basket della Serie A maschile, in ipotesi rilevanti sotto un profilo disciplinare.

Ciò che sta attirando più l’attenzione e che potrebbe essere collegato all’indagine avviata dalla Procura è la presenza, domenica, di un giornalista de Le Iene, Stefano Corti, al PalaMangano di Scafati per la partita tra i campani e Tortona. Quella diventata nota per il duro confronto tra Andrea Cinciarini e alcuni ultras gialloblu potrebbe in realtà diventare l’inizio di un grosso caso visto il coinvolgimento del celebre programma di Mediaset. Come ricostruito da AgroToday, al termine di Scafati-Tortona, Corti si sarebbe avvicinato all’addetto stampa di casa, Luigi Cocco: quest’ultimo avrebbe tentato di allontanarsi venendo però colto da malore e portato via in ambulanza.

Nulla di confermato, ma i due fatti potrebbero essere collegati. Proprio il lavoro de Le Iene potrebbe aver sollevato alcuni dubbi all’interno della FIP, che avrebbe quindi deciso di vederci chiaro. Nei prossimi giorni e settimane sicuramente ne sapremo di più. La prossima puntata de Le Iene è in programma domenica 23 marzo su Italia1.